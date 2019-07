Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Europäische Kommission verzichtet vorerst auf ein Defizitverfahren gegen Italien, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt im aktuellen "markt:kompass".



Nachdem die italienische Regierung zugesichert habe, das Haushaltsdefizit in diesem Jahr nicht über 2,04% steigen zu lassen, sehe das EU-Organ ein schuldenbasiertes Defizitverfahren nicht mehr als gerechtfertigt an. Als Reaktion auf die Mitteilung und den Vorschlag der EU-Staats- und Regierungschefs, die aktuelle geschäftsführende Direktorin des Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde, als künftige EZB-Präsidentin zu nominieren, seien die Kurse für italienische Staatsanleihen spürbar angezogen. Die 10-jährige Rendite sei auf unter 1,60% gefallen und damit auf den tiefsten Stand seit Herbst 2016. (04.07.2019/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.