"Breakthrough Energy Europe" dürfte 2019 operationell sein. Die Hälfte des Eigenkapitals wird von "Breakthrough Energy" (link is external) aufgebracht, die andere Hälfte durch InnovFin (link is external), Finanzinstrumente mit Risikoteilung, die durch Horizont 2020, das derzeitige Forschungs- und Innovationsprogramm der EU, gefördert werden.



Mit dieser Initiative wird die Kommission tätig, um bei der Bekämpfung des Klimawandels weiter Vorreiterin zu sein und sich an der Umsetzung des Übereinkommens von Paris zu beteiligen. Sie gibt damit den Kapitalmärkten und Investoren ein starkes Signal, dass die weltweite Umstellung auf eine moderne und umweltfreundliche Wirtschaft nicht umkehrbar ist. Schwerpunkt wird auf der Verringerung des Energieverbrauchs in den Bereichen Elektrizität, Verkehr, Landwirtschaft, verarbeitendes Gewerbe und Gebäude liegen. Es handelt sich um ein Pilotprojekt, das als Vorbild für ähnliche Initiativen in anderen Bereichen dienen kann.



Hintergrund



Angesichts der unabsehbaren Folgen des Klimawandels und der Ressourcenknappheit, mit denen unser Planet zunehmend konfrontiert ist, ist es dringend erforderlich, Anpassungen im Sinne einer größeren Nachhaltigkeit vorzunehmen. Die EU hat entscheidend zur Bildung der ehrgeizigen Koalition beigetragen, die die Annahme des Übereinkommens von Paris im Dezember 2015 ermöglicht hat, und ist weltweit führend auf dem Gebiet des Klimaschutzes. Die Kommission hat bereits alle Legislativvorschläge vorgelegt, mit denen die von der EU zugesagte Emissionsminderung um mindestens 40 Prozent bis zum Jahr 2030 innerhalb der Europäischen Union erreicht werden soll. Neben der Aktualisierung und Stärkung ihrer Energie- und Klimagesetzgebung entwickelt die EU derzeit Maßnahmen zur Förderung von Investitionen, zur Schaffung von Arbeitsplätzen und zur Stärkung von Handlungskompetenz und Innovation in der Industrie. Die Kommission arbeitet derzeit an einer langfristigen Strategie zur Senkung der Treibhausgasemissionen. Der Vorschlag wird im November 2018 ‒ vor der COP24 in Kattowitz (Katowice, Polen) - veröffentlicht.



Am Rande der Klimakonferenz in Paris (COP21) haben die führenden Politiker der Welt die "Innovationsmission" (link is external) ins Leben gerufen, eine internationale Partnerschaft, die die Innovation im Bereich der sauberen Energien beschleunigen und eine langfristige globale Antwort auf die Herausforderung des Klimawandels bieten soll.



Mit ihrer Beteiligung an der Innovationsmission sagten 23 Länder und die Europäische Kommission (im Namen der EU) zu, ihre Fördermittel für Forschung und Innovation im Bereich der sauberen Energien bis 2021 auf rund 30 Mrd. US-Dollar pro Jahr zu verdoppeln. (17.10.2018/ac/a/m)







Brüssel (www.aktiencheck.de) - Die Europäische Kommission und der vom Microsoft-Gründer Bill Gates geführte Fonds "Breakthrough Energy" haben heute (Mittwoch) die Einrichtung von "Breakthrough Energy Europe" (BEE) vereinbart, eines gemeinsamen Investitionsfonds, der innovative europäische Unternehmen dabei unterstützen soll, neue, saubere Energietechnologien zu entwickeln und auf den Markt zu bringen, so die EU-Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Fonds verfügt über ein Kapital in Höhe von 100 Mio. Euro. Der Fonds führt öffentliche Mittel und langfristiges Risikokapital zusammen, so dass Forschungsergebnisse und Innovationen für saubere Energie schneller und effizienter auf den Markt gebracht werden können.Präsident Jean-Claude Juncker sagte dazu: "Europa muss weiterhin eine führende Rolle bei der aktiven Bekämpfung des Klimawandels spielen, sowohl in Europa selbst als auch weltweit. Wir müssen die Modernisierung der europäischen Wirtschaft und Industrie vorantreiben, wenn wir unsere ehrgeizigen Ziele, die dem Schutz unseres Planeten dienen, erreichen wollen. Die Bündelung öffentlicher und privater Investitionen in neue, innovative Technologien für saubere Energie ist Voraussetzung für langfristige Lösungen zur Eindämmung der Treibhausgasemissionen. Wenn in Europa das Wohlergehen aller Bürger künftig gewährleistet werden soll, muss unsere Zukunft klimafreundlich und nachhaltig gestaltet sein."Bill Gates, Vorsitzender von "Breakthrough Energy Ventures", äußerte sich wie folgt: "Wir brauchen neue Technologien, um die schlimmsten Folgen des Klimawandels zu verhindern. Europa hat durch Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen in beeindruckender Höhe eine wichtige Führungsrolle übernommen. Wissenschaftler und Unternehmen, die Innovationen zur Bekämpfung des Klimawandels entwickeln, benötigen Kapital, um Unternehmen aufbauen zu können, die solche Innovationen auf den Weltmarkt bringen. "Breakthrough Energy Europe" soll dieses Kapital bereitstellen."