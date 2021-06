Die EU-Finanzmittel für die Partnerschaft sollen über Horizont Europa und aus dem Innovationsfonds im Rahmen von InvestEU nach den eingespielten Verwaltungsverfahren bereitgestellt werden. Durch das Programm "Breakthrough Energy Catalyst" werden zu gleichen Teilen private und gemeinnützige Mittel zur Finanzierung der ausgewählten Projekte mobilisiert. Im Rahmen der Partnerschaft werden auch auf nationaler Ebene Investitionen von EU-Mitgliedstaaten über InvestEU oder auf Projektebene möglich sein.



Hintergrund



Die EU unterstützt (aufbauend auf den durch frühere EU-Programme für Forschung und Innovation geförderten Partnerschaften) im Rahmen des Programms Horizont Europa eine Reihe von Partnerschaften, mit denen private Mittel für die Bewältigung drängender globaler Herausforderungen und die Modernisierung der Industrie durch Forschung und Innovation mobilisiert werden. Über einen mit 100 Mio. Euro dotierten, 2019 mit "Breakthrough Energy Ventures" eingerichteten Investitionsfonds konnten vielversprechende Investitionen in wichtigen energierelevanten Branchen getätigt werden, in denen Anstrengungen zur Bekämpfung des Klimawandels unerlässlich sind.



Breakthrough Energy strebt an, die Kräfte mit bestehenden EU-Programmen wie Horizont Europa und dem Innovationsfonds zur Finanzierung der neuen Partnerschaft zu bündeln, die von der Europäischen Investitionsbank und anderen beteiligten Finanzinstituten im Rahmen des Programms "InvestEU" umgesetzt werden wird.



Eine Aufforderung zur Interessenbekundung für potenzielle InvestEU-Durchführungspartner läuft noch bis zum 30. Juni 2021. Die Kommission organisiert noch vor Ablauf dieser Frist eine Informationsveranstaltung, bei der die mit dieser Partnerschaft verbundenen Möglichkeiten vorgestellt werden.



Breakthrough Energy Catalyst



Mit dem Demonstrationsprogramm Breakthrough Energy Catalyst soll vorgeführt werden, wie Finanzierung, Produktion und Beschaffung neuer Lösungen für eine CO2-arme Wirtschaft sichergestellt werden können. Das Programm zielt darauf ab, den öffentlichen und den privaten Sektor bei der Finanzierung kommerziell verwertbarer Demonstrationsprojekte für kritische Dekarbonisierungstechnologien zusammenzubringen. Es wird die Finanzierungslücke in der frühen Einführungsphase dieser Technologien schließen und eine Struktur für die raschere Vermarktung schaffen.



Zunächst sollten über das Programm Projekte in den vier Technologienbereichen grüner Wasserstoff, nachhaltiger Flugzeugtreibstoff, CO2Abscheidung aus der Luft sowie Energiespeicherung über lange Zeiträume finanziert werden. Beabsichtigt ist, eben diesen Rahmen künftig auf andere notwendige Innovationen wie CO2-armen Stahl und CO 2-armen Zement zu übertragen. Die diesbezügliche Partnerschaft mit der Europäischen Kommission wird dazu beitragen, dass die Kosten für CO 2-arme Technologien ein Niveau erreichen können, dass für Klimaneutralität anstrebende Volkswirtschaften weltweit erschwinglich ist.



Die Europäische Kommission und Breakthrough Energy werden in den kommenden Monaten - auch im Hinblick auf die für November in Glasgow anberaumte Konferenz COP 26 - weiter an der Ausgestaltung des Programms arbeiten. Ziel ist es, hochwirksame Projekte zu finanzieren, die Kosten kritischer Klimatechnologien zu senken, kohlenstoffarme Industrien aufzubauen und gut bezahlte Arbeitsplätze zu schaffen. (02.06.2021/ac/a/m)







Brüssel (www.aktiencheck.de) - Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Bill Gates haben heute (Mittwoch) eine Partnerschaft zwischen der Europäischen Kommission und dem Programm "Breakthrough Energy Catalyst" angekündigt, so die EU-Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Mit der Partnerschaft will die Kommission Investitionen in Klimatechnologien für eine klimaneutrale Wirtschaft ankurbeln. Im Zeitraum 2022-2026 sollen neue Investitionen von bis zu 820 Mio. Euro (1 Mrd. USD) für groß angelegte kommerzielle Demonstrationsprojekte für CO2 -arme Technologien mobilisiert werden.Ziel ist es, Kosten zu senken, Projekte rascher umzusetzen und CO 2-Emissionen - so wie im Übereinkommen von Paris vorgesehen - erheblich zu senken. Investitionen werden in ein Portfolio hochwirksamer EU-basierter Projekte in zunächst vier Sektoren fließen, die einen großen Beitrag zur Verwirklichung der Ziele des europäischen Grünen Deals leisten können:- grüner Wasserstoff,- nachhaltige Flugkraftstoffe,- direkte Abscheidung aus der Luft und- Energiespeicherung über lange Zeiträume.Die Partnerschaft wird wichtige klimaschonende Technologien in größerem Maßstab einführen und den Übergang zu nachhaltigen Industrien in Europa beschleunigen.Bill Gates, Gründer von Breakthrough Energy, erklärte: "Die Dekarbonisierung der Weltwirtschaft ist in puncto Innovationen die größte Chance, die wir je hatten. Europa hat sich frühzeitig und konsequent für das Klima eingesetzt, war lange Zeit in den Bereichen Wissenschaft, Ingenieurwesen und Technologie führend und wird daher eine entscheidende Rolle spielen. Durch diese Partnerschaft wird Europa eine solide Grundlage für eine Null-Emissions-Zukunft schaffen, in der saubere Technologien zuverlässig, verfügbar und für alle erschwinglich sind."Die Partnerschaft zwischen der Europäischen Kommission und dem Programm "Breakthrough Energy Catalyst" wird auf Technologien abzielen, die zur Verringerung der Treibhausgasemissionen beitragen können, derzeit aber zu teuer sind, um in großem Maßstab eingesetzt zu werden und mit etablierten, auf fossilen Brennstoffen beruhenden Technologien zu konkurrieren. Die Welt kann nicht darauf warten, dass Technologien ohne gezielte Unterstützung entwickelt werden. Die Partnerschaft bringt den öffentlichen und den privaten Sektor für Investitionen in groß angelegte Demonstrationsprojekte zusammen und wird auf diese Weise mit dafür sorgen, dass diese kritischen Technologien künftig kostengünstiger sind, rascher vom Markt angenommen werden und zum Einsatz kommen. Die Unterstützung wird durch Finanzierungsinstrumente und Finanzhilfen erfolgen.