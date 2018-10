Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Bis zum heutigen Montag hatten die EU-Länder Zeit, ihre Haushaltspläne für das kommende Jahr der EU-Kommission zur Prüfung vorzulegen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Im Mittelpunkt des Interesses werde dabei der italienische Haushaltsentwurf stehen, in dem die Koalitionsregierung aus "Movimente Cinque Stelle" und "Lega" eine beträchtliche Ausweitung des geplanten strukturellen Budgetdefizits für das Jahr 2019 auf 2,4% des BIPs melden werde. Um die gewaltige Staatsschuldenquote von über 130% in Richtung des Maastrichtziels von 60% zu verringern, habe sich Italien eigentlich verpflichtet, sein strukturelles Haushaltsdefizit um 0,6 Prozentpunkte gegenüber 2018 zu reduzieren. Die aktuellen Pläne würden dagegen einen Anstieg des strukturellen Defizits von 0,8% des BIPs implizieren, wodurch die EU-Kommission gezwungen sein dürfte, gegen Italien erneut ein Verfahren zur Verfehlung der Defizitkriterien einzuleiten. Jüngste Aussagen aus italienischen Regierungskreisen würden dabei auf eine hohe Konfliktbereitschaft mit der EU in dieser Frage schließen lassen.



Die Defizitankündigung habe an den Finanzmärkten Zweifel an der Tragfähigkeit der Staatsverschuldung Italiens laut werden lassen. So sei der Renditespread zwischen 10-jährigen italienischen und deutschen Staatsanleihen zuletzt auf über 3% geklettert. Komme es im Zuge der Prüfung durch die EU-Kommission zu einer Eskalation des Streits zwischen Italien und der EU, drohe diesbezüglich eine erneute Ausweitung dieses Spreads. (15.10.2018/ac/a/m)



