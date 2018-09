- Aktualisierung des Regelwerks für den internationalen Handel, um der globalen Wirtschaft von heute Rechnung zu tragen,

Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Europäische Kommission hat heute (Dienstag) erste Ideen vorgelegt, wie die Welthandelsorganisation (WTO) modernisiert und die internationalen Handelsregeln an die Herausforderungen der globalen Wirtschaft angepasst werden können. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemitteilung der EU-Kommission:Das Konzeptpapier soll den EU-Partnern am 20. September in Genf bei einem von Kanada einberufenen Treffen zu diesem Thema vorgestellt werden.EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström sagte dazu: "Das multilaterale Handelssystem hat in den letzten Jahrzehnten einen stabilen, berechenbaren und effektiven Rahmen für Unternehmen in aller Welt bereitgestellt und vielen Volkswirtschaften zu raschem Wachstum verholfen. Auch heute ist die WTO unverzichtbar, um einen offenen, fairen und regelbasierten Handel sicherzustellen. Trotz ihres Erfolgs konnte die Welthandelsorganisation sich jedoch nicht ausreichend an die sich rasch wandelnde globale Wirtschaft anpassen. Die Welt hat sich verändert, die WTO nicht. Es ist höchste Zeit zu handeln und das System zukunftsfähig zu machen, damit es in der Lage ist, die Herausforderungen der heutigen globalen Wirtschaft zu bestehen und wieder im Interesse aller zu wirken. Die EU muss dabei eine führende Rolle übernehmen."In dem heute veröffentlichten und bereits mit den Mitgliedstaaten erörterten Konzeptpapier der EU wird die Richtung dieser Modernisierungsbemühungen vorgezeichnet. Ohne dem endgültigen Standpunkt der EU vorzugreifen, beziehen sich die vorgestellten Ideen auf drei Schlüsselbereiche: