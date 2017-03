Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Das Europäische Parlament hat heute (Dienstag) die neugefasste Richtlinie über die Aktionärsrechte verabschiedet, so die Europäische Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:EU-Justizkommissarin Věra Jourová erklärte: "Wir haben aus der Vergangenheit gelernt. Wenn wir eine stabile Wirtschaft in Europa wollen, müssen wir auf langfristigen Erfolg bauen, nicht auf rasche Gewinne. Die neugefasste Richtlinie ist auch von Vorteil für Unternehmen, da sie vor kurzfristiger und übermäßiger Risikobereitschaft schützt. Langfristige, transparente Strategien sind in Zukunft gefragt. Aktionäre erhalten mehr Mitspracherecht im Hinblick auf die Koppelung der Vorstandsgehälter an entsprechende Leistungen."EU-Kommissarin Jourovà und der zuständige Berichterstatter im Europäischen Parlament, Sergio Cofferati, haben dazu heute in Straßburg um 16 Uhr eine Pressekonferenz gegeben, die auf EbS abrufbar ist. (14.03.2017/ac/a/m)