Brüssel (www.aktiencheck.de) - EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat den Durchbruch bei den Sondierungen für eine Große Koalition in Deutschland begrüßt. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung der EU-Kommission:Juncker würdigte die proeuropäische Haltung der Menschen und der Regierung in Bulgarien und die Vorbereitungen auf die erste Ratspräsidentschaft Bulgariens seit dem EU-Beitritt im Jahr 2007. Die Kommission unterstütze die Bemühungen Bulgariens, dem Schengen-Raum beizutreten und auch der Eurozone, sobald alle Bedingungen erfüllt sind. "Ihr Platz ist in Schengen. Ihr Platz ist im Euro. Wir werden dafür arbeiten", sagte Juncker bereits am Donnerstagabend in Sofia.Das Arbeitsprogramm der bulgarischen Ratspräsidentschaft wird der bulgarische Botschafter Radi Naidenow am Montag bei einer Veranstaltung im Europäischen Haus in Berlin vorstellen. (12.01.2018/ac/a/m)