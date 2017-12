2.500 Top-Industrieunternehmen haben 2016 weltweit eine Gesamtsumme von 741,6 Mrd. Euro in Innovationen investiert, davon 192,5 Mrd. Euro von 567 europäischen Unternehmen. 2016 war das sechste Jahr in Folge mit einem deutlichen Anstieg der weltweiten Investitionen in Forschung und Innovation. Unter den 50 Top-Investoren sind 16 europäische Unternehmen, davon neun aus Deutschland: Volkswagen AG (Platz 1), Daimler AG (Platz 12), Robert-Bosch GmbH (Platz 20), BMW (Platz23), Siemens (Platz 25), Bayer AG (Platz 29), Boehringer Sohn AG & CO (Platz 46), SAP SE (Platz47), Continental AG (Platz 48).



EU-Wissenschaftskommissar Carlos Moedas erklärte: "Der Anzeiger macht deutlich, dass unsere Unternehmen bei Forschungsinvestitionen weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Schließlich entfällt weltweit mehr als ein Viertel aller Forschungsinvestitionen auf europäische Unternehmen. Um aber im internationalen Vergleich weiterhin bestehen zu können, muss Europa dafür sorgen, dass neue Unternehmen zur Spitzengruppe aufschließen. Deshalb unterstützen wir aus unserem Forschungs- und Innovationsprogramm Horizont 2020 die aussichtsreichsten Innovationen."



Der Anzeiger wird seit 2004 jährlich von der Gemeinsamen Forschungsstelle veröffentlicht. Er enthält Wirtschafts- und Finanzdaten zu den Top-Investoren unter den Unternehmen in Forschung in Europa und weltweit. (04.12.2017/ac/a/m)





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Europäische Unternehmen haben ihre Investitionen in Forschung und Entwicklung 2016 um 7 Prozent erhöht, die durchschnittliche internationale Investitionsrate von Unternehmen in Forschung lag bei 5,8 Prozent, so die EU-Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das größte Wachstum an Forschungsinvestitionen fand in der Informationstechnologie, im Gesundheits- und Automobilsektor statt. Mit 13,7 Mrd. Euro ist Volkswagen das vierte Jahr in Folge Champion bei Forschungsinvestitionen, gefolgt von den US-Unternehmen Alphabet (12,9 Mrd. Euro) und Microsoft (12,4 Mrd. Euro). Zu diesen Ergebnissen kommt der heute (Montag) von der Gemeinsamen Forschungsstelle der EU-Kommission veröffentlichte jährlich Anzeiger zu Forschungsinvestitionen von Unternehmen in der EU.