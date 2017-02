Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Nachdem die irakische Armee den Ostteil der Stadt Mossul von der Terrormiliz "Islamischer Staat" zurückerobert hat, steht in Kürze die Offensive auf den westlichen Stadtteil bevor, so die EU-Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Stylianides mahnte erneut den ungehinderten Zugang von Hilfskräften zu Verwundeten in den umkämpften Gebieten an. "Wir müssen unsere Aufgabe erfüllen, den Bedürftigen während und nach der Militäroperation zu helfen. Daher haben und werden wir auch weiterhin an vordersten Linie unsere humanitären Bemühungen im Irak fortsetzen. Das beinhalte auch medizinische Nothilfe", bekräftigte Stylianides.Die EU ist der größte Geldgeber bei humanitärer Hilfe im Irak. Allein 2016 stellte sie 159 Mio. Euro und 266 Tonnen Hilfsgüter für die notleidende Bevölkerung bereit. (17.02.2017/ac/a/m)