Ungeachtet des Wahlausgangs in den USA hat die Europäische Union im Streit um Subventionen für die Flugzeugbauer weitere Strafzölle auf US-Importe in Höhe von vier Milliarden US-Dollar beschlossen, so Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege Privat- und Firmenkunden von Postbank Research.



Dennoch dürften die Chancen auf wieder bessere transatlantische Handelsbeziehungen unter einem Präsidenten Joe Biden steigen. Denn die EU bedauere die Zollanhebung und biete den USA an, auf die gegenseitigen Zölle wegen subventionierter Flugzeugbauer zu verzichten. Schon vor einigen Monaten hätten die USA Zölle in Höhe von 7,5 Milliarden US-Dollar aufgrund der Airbus (ISIN NL0000235190/ WKN 938914)-Subvention erlassen. Außerdem seien die USA mit einem Anteil von rund 18 Prozent wichtigster Handelspartner der Europäischen Union. Vor allem deutsche Autobauer könnten sich freuen, wenn die Androhung höherer Zölle auf Pkw-Importe durch die USA endlich vom Tisch wäre. Mit einer Wiederaufnahme der Verhandlungen über ein transatlantisches Handelsabkommen (TTIP) rechne Ulrich Stephan von Postbank Research allerdings vorerst nicht. Die US-Demokraten würden nicht gerade als glühende Verfechter des Freihandels gelten - schließlich habe Biden mit dem Slogan "Buy American" in den Wahlkampf gezogen. (10.11.2020/ac/a/m)



