Bedenke man, dass chinesischen Unternehmen viele dieser Sektoren in der EU bereits offengestanden hätten, schaffe die Vereinbarung vor allem eines: Mehr Symmetrie in den Geschäftsbeziehungen. Aus Sicht der EU gelte weiterhin, dass chinesische Unternehmen keinen Zugang zu den Sektoren Agrarwirtschaft, Fischerei, Film- und Tonindustrie und öffentliche Dienstleistungen hätten. Der Markt für Erneuerbare Energien bleibe für China eingeschränkt. In jedem EU-Land dürften chinesische Unternehmen höchstens einen Marktanteil von 5% haben. Weitere Details würden sich hier nachlesen lassen (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2542). Ein offizielles Vertragsdokument für die Öffentlichkeit liege noch nicht vor.



Eine wichtige Frage sei darüber hinaus das vorgesehene Streitschlichtungsverfahren. Dabei habe die EU ein sogenanntes state-to-state dispute settlement-Verfahren durchgesetzt. Dieses sehe vor, dass Unternehmen aus der EU sich an die EU-Kommission wenden könnten, wenn sie der Meinung seien, dass China gegen den Vertrag verstoße. Die EU-Kommission werde dann entscheiden, ob sie der Klage nachgehe und von China entsprechende Korrekturen verlange bzw. gegebenenfalls Sanktionen erlasse. Umgekehrt gelte natürlich das gleiche. Dieses Verfahren verwende die EU in Handelsabkommen und habe sich dort offensichtlich bewährt, auch wenn einige Unternehmen beklagen würden, dass sie sich nicht direkt an ein Schiedsgericht wenden könnten.



Das Investitionsabkommen schließe bislang nicht ein Investitionsschutzabkommen ein. Allerdings hätten sich beide Parteien verpflichtet, innerhalb der nächsten zwei Jahre eine derartige Vereinbarung zu verhandeln.



Massive Kritik an dem Abkommen habe sich an der Tatsache entbrannt, dass die EU China nicht dazu habe bewegen können, unter anderem die ILO-Konvention zur Abschaffung von Zwangsarbeit zu ratifizieren. China habe lediglich zugesagt, darauf hinzuarbeiten. Grundsätzlich habe die EU allerdings noch Hebel in der Hand, auf eine derartige Ratifzierung hinzuarbeiten, denn das Europäische Parlament müsse dem Abkommen noch zustimmen.



Ganz offensichtlich sei es kein Zufall, dass sich China kurz vor der Amtsübergabe in den USA plötzlich bereit erklärt habe, auf wesentliche Forderungen der EU einzugehen, während vor dem Wahlsieg von Joe Biden die Verhandlungen offensichtlich auf Eis gelegt gewesen seien. Die Mutmaßung stehe im Raum, dass China habe vermeiden wollen, dass die EU und die USA sich abstimmen und ihre Marktmacht in künftigen Verhandlungen dann umso stärker ausspielen würden.



Mit dem Abkommen dürfte China auch verhindert haben, dass sich der bisherige Status quo beim Marktzugang durch chinesische Unternehmen wesentlich verschlechtere. Das habe durchaus angesichts einer zunehmend kritischen Haltung gegenüber dem asiatischen Riesen zu befürchten gestanden. China habe ganz offensichtlich das Machtvakuum in den USA genutzt, um diesen Vertrag zu schließen, was auch durch das asiatische Freihandelsabkommen RCEP unterstrichen werde, das im November geschlossen worden sei und ebenfalls nicht im Interesse der Vereinigte Staaten sei.



Habe sich die EU also über den Tisch ziehen lassen, hätte sie möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt einen wesentlich besseren Deal haben können? Vielleicht. Man müsse aber bedenken, dass man zunächst mit den USA Einigkeit hätte erzielen müssen, womit vermutlich mindestens zwei Jahre ins Land gezogen wären. Gleichzeitig habe die EU in den letzten Jahren die Erfahrung machen müssen, dass die USA in Handelsfragen unberechenbar sein könnten. Das habe die EU sicherlich auch dazu bewegt, sich in Bezug auf internationale Geschäftsbeziehungen noch breiter aufzustellen.



Immerhin könne man nicht ausschließen, dass in vier Jahren erneut eine sehr Europa-kritische US-Regierung ans Ruder komme und/oder dass der insgesamt eher protektionistisch eingestellte Kongress einem Verhandlungsergebnis zwischen EU und USA nicht zustimmen werde. So oder so sei es von größter Wichtigkeit, mit den USA ein Freihandelsabkommen anzustreben, auch wenn dies realistischerweise zunächst nur auf den Industriesektor beschränkt sein würde. Je mehr Einigkeit mit den USA hergestellt werden könne, desto selbstbewusster könne die EU gegenüber China auftreten, insbesondere bei den weiteren Details, die in den nächsten Monaten noch ausgehandelt werden müssten und der oben angesprochenen Frage der ILO-Konventionen für Arbeitnehmer.



Insgesamt biete das Abkommen zwischen der EU und China eine Chance für die EU und Deutschland weiterhin an dem Wachstum der Weltwirtschaft, das in den nächsten Jahrzehnten vor allem in Asien konzentriert sein werde, zu partizipieren. Gleichzeitig sei es jedoch im höchsten Interesse der EU, die Beziehungen mit den USA auf eine neue Basis zu stellen. Abgesehen von der Attraktivität des US-Marktes werde man nur so mit China auf Augenhöhe verhandeln können. Zu meinen, die EU sei groß genug, um die Interessen der EU dauerhaft auch ohne die Unterstützung durch die Vereinigten Staaten durchzusetzen, wäre naiv. (07.01.2021/ac/a/m)





