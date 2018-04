Linz (www.aktiencheck.de) - Auf dem US-Arbeitsmarkt wurden im März nur 103.000 neue Stellen geschaffen, was deutlich schwächer war als erwartet, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Ökonomen würden die enttäuschende Zahl auf den frostigen März zurückführen. EUR/USD (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275) habe mit einem kleinen Kurssprung von 1,2220 auf 1,2280 reagiert. Die Arbeitslosenquote habe auch im März auf 4,1% verharrt, dem niedrigsten Wert seit 17 Jahren. Die Stundenlöhne seien im Vormonat um 0,3% gestiegen, wodurch die Jahresrate auf 2,7% gestiegen sei. Steigende Stundenlöhne würden Druck auf die Inflation ausüben und könnten mittelfristig zu stärkeren Zinsanhebungen der US-Notenbank führen. US-FED Präsident Powell habe hingegen in seiner Rede auf dem Chicagoer Wirtschaftsclub bekräftigt, dass der "graduelle Zinsanhebungspfad" der US-Notenbank im Einklang mit der Entwicklung der US-Wirtschaft stehe.



Aufgrund eines leeren Datenkalenders erwartet Oberbank heute bei EUR/USD wenig Bewegung. Die Bandbreite liege zwischen 1,1,2220 und 1,2340. (09.04.2018/ac/a/m)





