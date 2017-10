Linz (www.aktiencheck.de) - Durch die unterschiedlichen Zinserwartungen in den USA und der Eurozone dürfte der seit einem halben Jahr existierende Aufwärtstrend bei EUR/USD wanken, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Aus charttechnischer Sicht sei der Trend seit dem dreimaligem Scheitern einer Korrektur auf 1,1850 bereits gebrochen und habe mit dem Bruch der 100-Tageslinie bei 1,1620 eine Bestätigung erhalten. Gelinge dem EUR/USD jetzt ein nachhaltiger Anstieg über zumindest 1,1700 nicht, dann würden mögliche Kursziele auch unter der 1,15er Marke liegen. (31.10.2017/ac/a/m)