Ausblick für heute:



Der EUR notiere heute Morgen im Bereich der 1,1815/1,1845 und damit unter dem Niveau der Frühbörse gestern Morgen.



Denkbar sei heute auf der Oberseite, dass der EUR versuchen könnte, sich zunächst über der 1,1840 zu etablieren. Gelinge dies, so könnte er dann versuchen, die 1,1851/53, das TH von gestern, die 1,1885/87 und dann die 1,1892/94 zu erreichen. Könne sich der EUR heute erneut über die 1,1892/94 schieben, so wären die 1,1902/04, die 1,1911/13 und dann die 1,1919/21 die nächsten Anlaufmarken. Über der 1,1919/21 könnte sich der EUR bis an die 1,1932/34 bis an die 1,1940/42 und dann weiter bis an die 1,1952/54 schieben. Komme es bei 1,1952/54 zu keinen Rücksetzern, so wären die 1,1963/65, die 1,1977/79 und die 1,1984/86 weitere Anlaufziele.



Könne sich der EUR nicht über der 1,1840 festsetzen, so könnten sich Rücksetzer einstellen, die zunächst bis 1,1829/27, bis 1,1817/15 und dann bis zum TT von gestern gehen könnten. Rutsche der EUR heute unter die 1,1800, so wären die 1,1788/87, die 1,1775/73 und dann die 1,1766/64 die nächsten relevanten Anlaufmarken. Unter der 1,766/64 kämen dann die 1,1755/53, die 1,1745/43 und die 1,1737/35 als Anlaufziel infrage.



Widerstände und Unterstützungen:



Das Währungspaar EUR/USD habe seine Widerstände heute bei 1,1846/62/84 als auch bei 1,1909/27/37/53. Weitere Widerstände würden sich bei 1,2026/95 als auch bei 1,2155 befinden.



Unterstützungen würden aktuell heute bei 1,1825 verlaufen. Weitere Unterstützungen würden sich bei 1,1798/69/28 als auch bei 1,1686/16 finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/ abwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



1,1876 (1,1902) bis 1,1800 (1,1755) sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (06.12.2017/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der EUR/USD notierte gestern Morgen bei 1,1845/1,1865, so die Experten von "day-trading-live.de".Der EUR habe bereits gestern am frühen Morgen sein TH markiert, das knapp unter der Marke des Vortags gelegen habe. Von hier aus habe er in einigen Abwärtsimpulsen unter die 1,1850 zurückgesetzt und sich bei 1,1840 stabilisieren und wieder leicht erholen können, wobei er es nicht geschafft habe, sich erneut bis an das TH zu schieben. Am Nachmittag sei dann der zweite Abwärtsimpuls erfolgt. Der EUR sei bis zum Abend an die 1,1800 gesackt. Erst hier sei es ihm gelungen, sich zu stabilisieren und im Rahmen des Frühhandels wieder über die 1,1825 zu kommen.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der EUR mit dem Überschreiten der 1,1860 das TH des Vortags anlaufen könnte. Diese Bewegung habe sich eingestellt, das Anlaufziel sei um 2 Pips verfehlt worden. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 1,1811/09 hingegen exakt bis an das nächste Anlaufziel bei 1,1800/1,1798 gegangen. Damit habe das Setup gestern sehr gut gepasst.TH: 1,1876 (Vortag: 1,1878)/ TT: 1,1800 (Vortag: 1,1828)/ Range: Pips 76 (Vortag: 50 Pips)Abgleich der Range: (erwartet/Ist) Hoch: 1,1878/1,1876/ Tief: 1,1811/1,1800Der Ausbruch am Freitag über die 1,1900 sei aktuell eher als Duftmarke zu interpretieren als eine substantielle Bewegung. Der EUR habe gestern weiter zurückgesetzt und die 1,18000 erreicht. Ebenso sei ein Tagesschluss unter der 1,18500 zu konstatieren. Sollte dieser Tagesschluss heute bestätigt werden, so könnte der EUR noch etwas weiter zurücksetzen. Eine wichtige Anlaufmarke auf der Unterseite sei die EMA200(im 240er), die aktuell bei 1,1745 verlaufe. Bis in diesen Bereich wären Rücksetzer noch unproblematisch und würden das Chartbild nicht eintrüben. Erst ein Tagesschluss unter diesem Level müsste, bei einer Bestätigung am Folgetag, bärisch interpretiert werden. Solange der EUR aber über diesem Level notiere, könne er jederzeit erneut die 1,1900 erreichen und auch überwinden.