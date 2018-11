Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mitte letzter Woche kam es noch zu einem Test der Widerstandszone bei rund 1,15 USD, doch seither musste der Euro im Vergleich zum US-Dollar deutlich an Terrain preisgeben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Inzwischen stehe sogar ein neues Verlaufstief unterhalb der letzten beiden Verlaufstiefs bei 1,1299/1,1297 USD zu Buche. Mit dem neuen Jahrestief erfahre die aktuelle Abwärtstendenz eine zusätzliche Bestätigung, zumal gegenwärtig eine Folge fallender Hoch- und fallender Tiefpunkte vorliege. Die Tragweite der negativen Weichenstellung werde durch das Abgleiten unter die 200-Wochen-Linie (akt. bei 1,1309 USD) noch zusätzlich verstärkt. In dieser Gemengelage stecke das Tief vom Juni 2017 (1,1117 USD) ein erstes Etappenziel ab. Wirklich markant sei aber erst der Haltebereich aus verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten bei gut 1,08 USD. Auf diesem Niveau bestehe zudem noch eine offene Kurslücke vom April vergangenen Jahres (1,0819 USD zu 1,0737 USD). Da solche Gaps im Währungsbereich äußerst selten vorkommen würden, besitze die angeführte Kumulationszone eine sehr hohe Bedeutung. Um das angeschlagene Chartbild zu verbessern, sei zumindest eine Rückeroberung der 200-Perioden-Glättung nötig. Von wirklicher Entspannung könne sogar erst oberhalb der Marke von 1,15 USD gesprochen werden. (13.11.2018/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.