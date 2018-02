Linz (www.aktiencheck.de) - Der gestrige Handelstag bei EUR/USD (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275) war recht unspektakulär, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Die Bewegungen hätten von 1,2278 bis 1,2354 gereicht. Die Aussage Donald Trumps von Donnerstag letzter Woche, wonach er einen stärkeren Dollar sehen möchte, habe nur sehr kurzfristig gewirkt. Am Freitag sei alles schon wieder verpufft. Namhafte Währungsexperten würden davon ausgehen, dass der Euro am Ende die Oberhand behalte. UBS rechne am Ende des Jahres 2018 mit einem Kurs von 1,2500, die Deutsche Bank gehe von 1,3000 aus und Morgan Stanley rechne gar mit 1,3300! (27.02.2018/ac/a/m)





