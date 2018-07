Linz (www.aktiencheck.de) - So sprunghaft wie die Äußerungen vom US-Präsident Trump zum Brexit zeigte sich auch die EUR/USD (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275)-Bewegung am Freitag, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Zuerst sei der EUR zum USD auf ein Zweiwochentief bei 1,1620 gefallen, um sich dann auf fast 1,1700 zu erholen. Heute würden sich die Präsidenten Trump und Putin treffen. Dieses Meeting werde selbst in den USA sehr kritisch gesehen, weil Präsident Trump Russland Zugeständnisse machen könnte, die Europa schaden würden. Aussichten: Ein richtungsloses Wechselspiel der Kurse dürfte zwischen 1,1600 und 1,1800 anhalten. (16.07.2018/ac/a/m)





