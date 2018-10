Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Auch wenn der Euro gestern einen relativ ruhigen Handelstag absolvierte, gab es dennoch Ereignisse, die an anderen Tagen die Devisenmärkte etwas mehr bewegt hätten, so die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Apropos: Zahlen zur Neuverschuldung habe es auch aus den USA gegeben. Dort habe nämlich das Finanzministerium in der Nacht zum Dienstag verkündet, dass das US-Defizit - es handle sich um das höchste seit 2012 - zum Ende des Haushaltsjahres am 30. September 779 Mrd. USD betragen habe. Damit entspräche das Defizit 3,9 Prozent des BIP. Dennoch habe sich US-Finanzminister Steven Mnuchin in seinem Statement für das Fiskaljahr 2018 ausgesprochen zufrieden gezeigt, vor allen Dingen, was die Entwicklung des Arbeitsmarktes angehe. So gesehen seien die Zahlen des JOLTS-Berichts (Job Openings and Labor Turnover Survey) gestern wie gerufen gekommen - mit rund 7,1 Millionen offenen Stellen im Monat August habe diese Zahl einen neuen Rekordwert erreicht.Ein Ergebnis, das US-Präsident Donald Trump übrigens zu einem überschwänglichen Extra-Tweet veranlasst habe. Diesen Optimismus scheinen internationale Fondsmanager allerdings nicht zu teilen, so die Deutsche Bank. Denn einer Umfrage zufolge würden 85 Prozent der Vermögensverwalter davon ausgehen, dass sich der derzeitige globale Wachstumszyklus in seinem Spätstadium befinde - der globale Wachstumsausblick sei für die kommenden zwölf Monate so pessimistisch wie zuletzt im November 2008. Am Ende sei der Euro auch gestern in seinem wenig dynamischen kurzfristigen Abwärtstrend zwischen 1,1665 und 1,1335/40 geblieben. (17.10.2018/ac/a/m)