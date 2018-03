Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Euro-Entwicklung des gestrigen Handelstages hat einen Teil der Kursgewinne vom Montag wieder zunichte gemacht, so die Analysten der Deutschen Bank.Schließlich habe ein Statement von EZB-Ratsmitglied Erkki Liikanen, die Inflation in der Eurozone könne selbst bei robustem Wachstum niedriger als erwartet bleiben, weswegen sich die EZB bei der Rücknahme (geldpolitischer) Stimuli geduldig zeigen müsse, möglicherweise für den Tropfen gesorgt, der das Fass für einige Euro-Bullen zum Überlaufen gebracht habe.Vor allem wenn man das Statement des nicht gerade als Zinstaube bekannten Chefs der Zentralbank Finnlands im Kontext der vorgestrigen Rede von Bundesbankpräsident Weidmann sehe. Dieser hatte bekanntlich geäußert, dass er ein Ende der Nullzins-Politik für Mitte 2019 (wovon auch die Analysten der Deutschen Bank ausgehen) nicht für ganz unrealistisch hielte. Diese für sich betrachtet wenig überraschende Aussage möge jedoch für einen geldpolitischen Falken wie Weidmann im Zusammenspiel mit den Worten seines Kollegen Liikanen von den Marktteilnehmern fast schon als Zurückhaltung eingestuft werden. Dass der Euro am Ende nicht völlig unter die Räder geraten sei, dürfte möglicherweise den nicht so gut wie erwartet ausgefallenen Zahlen zum US-Verbrauchervertrauen (Conference Board) zu verdanken gewesen sein. Zwar habe der gestern entwickelte kurzfristige Aufwärtsimpuls des Euro innerhalb seiner Konsolidierungszone zwischen 1,2155 und 1,2555 einen nicht untypischen Dämpfer erhalten, bleibe jedoch oberhalb von 1,2320 intakt. (28.03.2018/ac/a/m)