Ausblick für heute:



Der EUR notiere heute Morgen im Bereich der 1,2260/1,2280 und damit unter dem Niveau der Frühbörse gestern Morgen.



Denkbar sei heute auf der Oberseite, dass der EUR versuchen könnte, sich zunächst über der Marke von 1,2275 zu etablieren. Gelinge dies, so könnte er dann versuchen, zunächst die 1,2292/94, die 1,2305/07 und dann die 1,2310/12 bzw. die 1,2318/20 zu erreichen. Denkbar sei, dass sich an jedem dieser Anlaufziele Rücksetzer einstellen könnten, bzw. der EUR es zunächst schwer habe, das Level bei 1,2310/20 zu erreichen. Schaffe es der EUR aber, sich über die 1,2318/20 zu schieben, so könnte er dann versuchen, die 1,2328/30, die 1,2341/43 und im Nachgang dessen dann die 1,2352/54 bzw. das Tageshoch von gestern zu erreichen. Denkbar sei, dass es hier zu erneuten Rücksetzern kommen könnte, sollte es der EUR bis hier hin schaffen. Gelinge es aber, sich über die 1,2359 zu schieben, so wären die nächsten Anlaufmarken bei 1,2370/72, bei 1,2384/86 und dann bei 1,2495/97.



Könne sich der EUR nicht über der Marke von 1,2275 festsetzen, so könnten sich Rücksetzer einstellen, die bis an die 1,2265/63 und dann weiter bis an die 1,2255/53 bzw. bis an die 1,2247/45 und dann an die 1,2235/33 gehen könnten. Würden Erholungen im Bereich der Marke von 1,2235/33 aber fehlschlagen, so wären die 1,2224/22, die 1,2211/09, die 1,2199/97 und dann die 1,2187/85 die nächsten Anlaufziele.



Widerstände und Unterstützungen:



Das Währungspaar EUR/USD habe seine Widerstände heute bei 1,2372 als auch bei 1,2410/64/80. Weitere Widerstände befänden sich bei 1,2506/66 als auch bei 1,2651.



Unterstützungen würden aktuell heute bei 1,2272 als auch bei 1,2198 verlaufen. Weitere Unterstützungen würden sich bei 1,2141 als auch bei 1,2043/11 finden.



Die Experten von "day-trading-live.de" rechnen heute mit einem seitwärts/aufwärts gerichteten Markt. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 1,2312 (1,2342) bis 1,2263 (1,2222) sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (22.02.2018/ac/a/m)





Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der EUR/USD (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275) notierte gestern Morgen bei 1,2345/1,2315, so die Experten von "day-trading-live.de".Der EUR habe sich gestern Morgen in einer engen Range seitwärts bewegt. Er sei nicht über die 1,2340 hinausgekommen, sei bis zum Abend aber auch nicht unter die 1,23000 gefallen. Im Rahmen des FED-Protokolls sei es dann zu einer dynamischen Aufwärtsbewegung an die 1,2359 gekommen. Dieser Spike sei im Nachgang dessen aber sofort wieder abverkauft worden. Der EUR sei bis in den Späthandel unter die 1,2300 gefallen. Das Tagestief sei bei 1,2280 formatiert worden.Die Experten von "day-trading-live.de" hatten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der EUR mit dem Überschreiten der 1,2338/40 weiter bis in den Bereich der 1,2354/56 laufen könnte. Diese Bewegung habe sich eingestellt, das Anlaufziel sei im Spike am Abend um 3 Pips überschritten worden. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 1,2294/92 exakt bis an das nächste Anlaufziel der Experten bei 1,2280/78 gegangen. Damit habe das Setup gestern sehr gut gegriffen.Tageshoch: 1,2359 (Vortag: 1,2391) Tagestief: 1,2280 (Vortag: 1,2319) Range: Pips 79 (Vortag 72 Pips)Der EUR habe sich mittlerweile verbindlich unter der EMA200 im 4h-Chart etabliert. Er sei gestern auch unter die EMA50 und die EMA200 gerutscht. Zwar habe er sich im Frühhandel im Bereich der 1,2280/70 stabilisieren können. Was jetzt folgen sollte, wäre eine rasche Erholung mindestens an die 1,2350/75, wobei der EUR zunächst den Bereich der 1,2300/15 zurückerobern müsse. Gelinge diese Erholung aber nicht, so wäre es denkbar, dass der EUR heute noch weiter zurücksetze. Übergeordnetes Anlaufziel wäre der Bereich bei 1,2100/1,2090.