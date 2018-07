Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Den Monatsultimo möchten wir nutzen, um den Langfristchart des Euro im Vergleich zum US-Dollar mal wieder auf den Prüfstand zu stellen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Auffällig seien vor allem die letzten beiden Monatstiefs, die nahezu deckungsgleich seien. Im Bereich der Schlüsselunterstützung in Form der alten Ausbruchsmarken bei rund 1,15 USD entstehe also ein sog. "tweezer bottom". Das beschriebene Candlestickumkehrmuster werde durch den im Juni ausgeprägten "doji" zusätzlich unterstrichen. Schließlich dokumentiere der jüngste Monatsschlusskurs (1,1683 USD), fast auf dem identischen Level wie zu Monatsbeginn, dass der größte Abverkaufsdruck der letzten Monate inzwischen abgearbeitet worden sei. Per Saldo werde damit eine technische Reaktion wahrscheinlicher. Als Zielbereich biete sich die Kombination aus dem Tief vom Juli 2012 bei 1,2040 USD und dem Hoch vom September 2017 bei 1,2092 USD an. Andererseits würden die beiden beschriebenen Candlestickformationen nochmals die Bedeutung der an dieser Stelle bereits mehrfach angeführten Signalmarke bei 1,15 USD unterstreichen. Sollte es im Anschluss an einen Erholungsimpuls zu einem Bruch dieser Bastion kommen, drohe perspektivisch sogar ein Wiedersehen mit den Tiefs bei knapp 1,05 USD. (03.07.2018/ac/a/m)



