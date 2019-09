Ausblick: Das Währungspaar EUR/IUSD befinde sich weiterhin in einem soliden Abwärtstrend. Anstiegsversuche über 1,107 USD seien direkt wieder abverkauft worden. Der Abwärtstrend sei klar intakt.



Die Short-Szenarien: Das Währungspaar folge dem Abwärtstrend weiterhin und unterbiete auch die massive Unterstützung bei 1,092 USD. In der Folge wäre die nächste Zielmarke der Bären bei 1,082 USD zu sehen. Hier verlaufe die untere Begrenzung des fallenden Trendkanals. In der Vergangenheit habe der Euro von hier aus wieder an Stärke gegenüber dem Dollar gewinnen und kurzfristig hochziehen können.



Die Long-Szenarien: Das Währungspaar zeige Stärke und könne die solide Unterstützung im Bereich von 1,092 USD verteidigen. In der Folge könnte dann ein erneuter Anstieg über die psychologische wichtige Marke von 1,1000 USD gelingen, gefolgt von einem Hochlauf bis zum Widerstand bei 1,107 USD. Mehr wäre für die Bullen aktuell wohl nicht zu erreichen. Denn im Bereich von 1,107 USD würden aktuell mehrere starke Widerstände verlaufen, unter anderem die obere Begrenzung des fallenden Trendkanals, der 50er EMA und der horizontale Widerstand bei 1,107 USD.







Zürich (www.aktiencheck.de) - Das Währungspaar EUR/USD befindet sich weiterhin in einem stabilen Abwärtstrend und bewegt sich seit Monaten in einem fallenden Trendkanal, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.In der Vorwoche sei bereits kein Anstieg mehr über den massiven Widerstand bei 1,107 USD gelungen. In der Folge sei der Euro gegenüber dem Dollar weiter abgesackt und befinde sich seither auf dem Rückzug. Am Vortag hätten die Bären dabei auch die massive Unterstützungszone bei 1,092 USD in den Fokus genommen. Im Tagesverlauf sei diese Unterstützung bereits mit dem Verlaufstief bei 1,0909 USD leicht unterschritten worden.