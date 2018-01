Ausblick für heute:



Der EUR notiere heute Morgen im Bereich der 1,1955/1,1970 und damit unter dem Niveau der Frühbörse gestern Morgen.



Denkbar sei heute auf der Oberseite, dass der EUR versuchen könnte, sich zunächst über der 1,1960 zu etablieren. Gelinge dies, so könnte er dann versuchen, die 1,1975/77, die 1,1986/88 und dann die 1,1998/1,2000 zu erreichen. Könne sich der EUR heute erneut über die 1,2000 schieben, so wären die 1,2005/07, die 1,12014/16 und dann die 1,2019/21 die nächsten Anlaufziele. Mit einem Überschreiten der 1,2019/21 kämen die 1,2038/40, die 1,2048/51 und die 1,2064/66 als weitere Anlaufziele in Betracht. Gehe es über die 1,2064/66, so wären die 1,2078/80, die 1,2081/83 und die 1,12086/88 bzw. die 1,2092/94 die nächsten Anlaufmarken.



Könne sich der EUR nicht über der 1,1960 festsetzen, so könnten sich Rücksetzer einstellen, die zunächst bis an das TT von gestern und dann weiter bis an die 1,1945/43, die 1,1933/31 und dann bis die 1,1919/17 bzw. die 1,1909/07 gehen könnten. Gehe es unter die 1,1909/07, so wären die 1,1898/96, die 1,1887/85 und die 1,1874/72 die weiteren Anlaufmarken.



Widerstände und Unterstützungen:



Das Währungspaar EUR/USD habe seine Widerstände heute bei 1,2057 als auch bei 1,2092. Weitere Widerstände würden sich bei 1,2120/81 als auch bei 1,2272 befinden.



Unterstützungen würden aktuell heute bei 1,1929 als auch bei 1,1842/33 verlaufen. Weitere Unterstützungen würden sich bei 1,1728/09 als auch bei 1,1686/16 finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/ abwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



1,1988 (1,2021) bis 1,1933 (1,1907) sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (09.01.2018/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der EUR/USD notierte gestern Morgen bei 1,2050/1,2010, so die Experten von "day-trading-live.de".Der EUR habe am frühen Morgen sein TH formatiert. Er habe im Nachgang dessen in einigen Abwärtsimpulsen dann weiter nachgegeben. Erst bei 1,1985 sei eine kleinere Stabilisierung gelungen, gefolgt von einer Erholung, die jedoch nur knapp über die 1,2000 gegangen sei. Von hier aus sei es dann zu einem weiteren Abwärtsimpuls gekommen, der bis an die 1,1955 gegangen sei. Auch im Rahmen des Frühhandels sei keine Erholung gelungen.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der EUR mit der Stabilisierung über der 1,2000 zunächst den Bereich bei 1,2019/21 anlaufen könnte. Dieses Level sei nicht erreicht worden, der EUR sei bereits schon vorher nach Süden abgedreht, das Setup auf der Oberseite habe damit nicht gegriffen. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 1,1966/64 nicht ganz an das nächste Anlaufziel bei 1,1953/51 gegangen. Hier habe das Setup besser gepasst.TH: 1,204 (Vortag: 1,2083)/ TT: 1,1955 (Vortag: 1,2020)/ Range: Pips 59 (Vortag: 63 Pips)Abgleich der Range: (erwartet/Ist) Hoch: 1,2048/1,2014/ Tief: 1,1964/1,1955Nachdem der EUR sich Ende des letzten Jahr über die 1,2000 habe schieben können, sei er gestern wieder unter dieses Level gerutscht. Er habe es in den vergangenen Handelstagen nicht geschafft, die 1,2092 rauszunehmen, somit sei der Rücksetzer die logische Konsequenz. Denkbar sei, dass der EUR die 1,1950 nutzen könnte, das Level bei 1,2092 erneut anzugreifen. Rutsche er aber unter die 1,1950 ab, so könnte er die 1,1920 und dann die 1,1880/50 anlaufen. Übergeordnet sei das Chartbild aber nach wie vor bullisch.