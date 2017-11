Ausblick für heute:



Der EUR notiere heute Morgen im Bereich der 1,1810/1,1835 und damit über dem Niveau der Frühbörse gestern Morgen.



Denkbar sei heute auf der Oberseite, dass der EUR versuchen könnte, sich zunächst über der 1,1820 zu etablieren. Gelinge dies, so könnte er dann versuchen, die 1,1833/35, die 1,1844/46 und dann die 1,1851/53 zu erreichen. Sollte er bis an die 1,1851/53 laufen, so könnten sich hier Rücksetzer einstellen, bzw. der EUR könnte mehrere Versuche benötigen, sich über dieses Level zu schieben. Gelinge der Move über die 1,1851/53, so wären die 1,1863/65, die 1,1872/74 und dann die 1,1881/83 die nächsten relevanten Anlaufmarken, die auch im Zuge von dynamischen Impulsen erreicht werden könnten. Über der 1,1881/83 wären die 1,1895/97, die 1,1902/04 und die 1,1914/16 die nächsten Anlaufziele auf der Oberseite.



Könne sich der EUR nicht über der 1,1820 festsetzen, so könnten sich Rücksetzer einstellen, die zunächst bis 1,1815/13, bis 1,1804/02 und dann weiter bis 1,1795/93 gehen könnten. Gehe es unter die 1,1795/93, so wären die 1,1784/82, die 1,1772/70 und dann die 1,1762/60 bzw. die 1,1750/48 die nächsten relevanten Anlaufmarken.



Widerstände und Unterstützungen:



Das Währungspaar EUR/USD habe seine Widerstände heute bei 1,1839/51. Weitere Widerstände würden sich bei 1,1862 als auch bei 1,1937/53 befinden.



Unterstützungen würden aktuell heute bei 1,1728 als auch bei 1,1664/38/10 verlaufen. Weitere Unterstützungen würden sich bei 1,1590/66/31 als auch bei 1,1496 finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/ aufwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



1,1833 (1,1853) bis 1,1795 (1,1772) sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (23.11.2017/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der EUR/USD notierte gestern Morgen bei 1,1730/1,1750, so die Experten von "day-trading-live.de".Der EUR habe gestern Vormittag erneut versucht, sich über die 1,1765 zu schieben, sei jedoch erneut an dieser Marke gescheitert. Was gefolgt sei, seien erneute Rücksetzer gewesen, die bis 1,1735 gegangen seien. Hier sei es am Nachmittag zu einer Stabilisierung und im Nachgang dessen zu einer dynamischen Aufwärtsbewegung gekommen, die zunächst an die 1,1795/1,1800 und im späteren Handel über die 1,1800 gegangen sei. Der EUR habe sich im Frühhandel über der 1,1800 festsetzen können.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der EUR mit dem Überschreiten der 1,1816/18 weiter bis an die 1,1830/32 laufen könnte. Diese Bewegung habe sich zwar eingestellt, das Anlaufziel sei jedoch um 5 Pips verfehlt worden, das Setup habe damit nicht gegriffen. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 1,1750 knapp unter die nächste Anlaufmarke bei 1,1740/38 gegangen.TH: 1,1826 (Vortag: 1,1772)/ TT: 1,1735 (Vortag: 1,1712)/ Range: Pips 91 (Vortag: 45 Pips)Abgleich der Range: (erwartet/Ist) Hoch: 1,1808/1,1826/ Tief: 1,1725/1,1735Der EUR habe gestern den erneuten Ausbruch über die 1,1800 geschafft. Nachdem er sich einige Handelstage an der 1,1750/70 abgearbeitet habe, sei es gestern zu der Bewegung über die 1,1800 gekommen. Wie aus dem Chart ersichtlich, habe die EMA200 in den letzten Handelstagen stützend gewirkt. Zuvor sei es ein massiver Deckel gewesen, jetzt Basis für die nächste Aufwärtsbewegung. Wichtig sei, dass der EUR den Ausbruch gestern heute bestätige. Gelinge dies, so wären die 1,1850/80 und dann die 1,1920 die übergeordneten Anlaufziele.