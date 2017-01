Denkbar sei, dass der EUR heute versuchen könnte, sich über der 1,0450/55 USD zu stabilisieren. Schaffe er dies, so könnte er im Nachgang dessen versuchen, die 1,0464/67 USD und dann die 1,0474/78 USD anzulaufen. An beiden Marken könnten sich Rücksetzer einstellen. Schaffe es der EUR über die 1,0478 USD, so wären die nächsten Anlaufmarken bei 1,0484/87 USD und bei 1,0495/98 USD zu suchen. Mit einem Überwinden der 1,0498 USD wäre dann der Weg an die 1,0505/07 USD und an die 1,0515/18 bzw. an die 1,0525/28 USD frei. Die Experten würden heute nicht davon ausgehen, dass es heute zu nachhaltigen Notierungen über der 1,0505 USD komme, sollte der EUR überhaupt soweit laufen.



Könne sich der EUR sich nicht über der 1,0450 USD halten, so könnten sich Rücksetzer einstellen, die zunächst bis 1,0441/37 USD gehen könnten. Hier könnte der EUR sein TT von gestern bestätigen. Gleichzeitig bestünden hier auch gute Chancen der Stabilisierung und der Erholung. Könne sich der EUR nicht über der 1,0437 USD halten, wäre mit weiteren Abgaben zu rechnen, die bis 1,0429/26 USD und dann weiter bis 1,0418/15 USD gehen könnten. Gehe es unter die 1,0415 USD, könnten dann die 1,0404/00 USD und dann die 1,0395/93 USD angelaufen werden.



Widerstände und Unterstützungen:



Das Währungspaar EUR/USD (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275) habe seine Widerstände heute bei 1,0568/82 als auch bei 1,0634. Weitere Widerstände würden sich bei 1,0727 als auch bei 1,0827/48/69 befinden.



Unterstützungen würden aktuell heute bei 1,0485/57/37 als auch bei 1,0392/51 verlaufen. Weitere Unterstützungen würden sich bei 1,0351 als auch bei 1,0295/13 finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/abwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



1,0485 (1,0505) bis 1,0437 (1,0404) sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (03.01.2017/ac/a/m)





Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der EUR konnte sich zwischen den Tagen deutlicher erholen und erreichte fast die 1,0600 USD, gab aber wieder etwas ab, so die Experten von "day-trading-live.de".Er habe gestern morgen bei 1,0525 USD notiert, habe aber seine Abwärtsbewegung von der Vorwoche weiter fortgesetzt. Er habe die 1,0500 USD unterschritten und sich erst bei 1,0441 USD stabilisieren und zunächst leicht erholen können. Im Rahmen des Frühhandels sei einer etwas deutlichere Erholung an die 1,0485 USD gelungen. Aber auch dieses Niveau habe nicht gehalten werden können.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der EUR mit dem Überschreiten der 1,0520 USD zunächst bis 1,0525/28 USD laufen könnte. Diese Bewegung habe sich eingestellt, das Anlaufziel sei exakt getroffen worden, mehr sei gestern auf der Oberseite nicht drin gewesen. Die Rücksetzer, die vergleichsweise ausgeprägt gewesen seien, hätten die letzte Anlaufmarke der Experten bei 1,0462 USD erreicht und diese Marke doch deutlicher unterschritten. Das Setup habe damit auf der Unterseite nicht gegriffen.TH: 1,0524 (Vortag: 1,0591)/ TT: 1,0449 (Vortag: 1,0441)/ Range: 75 Pips (Vortag: 87 Pips)Im Frühhandel notiere der EUR bei 1,0465/1,0487 USD. Er notiere damit unter dem Niveau der Frühbörse gestern Morgen.