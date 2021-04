Ausblick: Der Aufwärtstrend sei im Währungspaar EUR/USD klar intakt und solange der 10er EMA nicht mehr nachhaltig unterschritten werde, sei eher von weiter steigenden Kursen auszugehen.



Die Long-Szenarien: EUR/USD könne die aktuelle Seitwärtskonsolidierung als Sprungbrett für einen weiteren Kursanstieg nutzen und die Widerstandszone bei USD 1,205 nach oben durchbrechen. Darüber würde dann der Widerstandsbereich um USD 1,210 folgen. Könnten die Bullen auch hier nach oben durchbrechen, wäre mit einem weiteren Anstieg zur Widerstandslinie bei USD 1,217 zu rechnen.



Die Short-Szenarien: Das Währungspaar EUR/USD habe mit dem Verlaufshoch bei USD 1,207 die Aufwärtsbewegung beendet und drehe wieder nach unten ab. Komme es zu einemnachhaltigen Durchbruch unter den 10er EMA, könnte sich die Abwärtsdynamik verstärken und ein weiterer Kursrückgang bis zum 50er EMA bei USD 1,195 folgen. Unter dem 50er EMA wäre mit einem weiteren Kursrutsch bis zur Unterstützungszone bei USD 1,188 zu rechnen. (23.04.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Seit dem Verlaufstief bei USD 1,170 befindet sich das Währungspaar EUR/USD wieder in einem kurzfristigen Aufwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei sei zunächst der für den langfristigen Kursverlauf wichtige 200er EMA bei USD 1,183 zurückerobert worden. Der folgende Kursanstieg sei dann sehr steil verlaufen, wobei Abwärtskorrekturen bereits direkt am 10er EMA im Tageschart ausgelaufen seien. Seit dem Verlaufshoch bei EUR 1,207 am 20. April tendiere das Währungspaar seitwärts, aber weiterhin über dem 10er EMA. Zudem sei es am 19. April bei USD 1,194 zu einer Überschneidung des 10er EMAs über den 50er EMA gekommen, was ein bullishes Signal sei und auf weiter steigende Kurse hindeute.