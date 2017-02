Denkbar sei, dass der EUR heute versuchen könnte, sich zunächst über der 1,0770 USD zu etablieren. Gelinge dies, so könnte er im Nachgang dessen versuchen, die 1,0777/80 USD anzulaufen. Bereits in diesem Bereich könnten sich Rücksetzer einstellen. Schaffe es der EUR die 1,0777 USD zu überwinden, wären die nächsten Anlaufziele bei 1,0784/88 USD sowie beim TH von Freitag zu suchen. Könne sich der EUR heute über die 1,0800 USD schieben, so könnte er im Nachgang die 1,0810/12, die 1,0821/23 und dann die 1,0827/29 USD anlaufen. Über der 1,0829 kommen die 1,0835/37 und die 1,0844/48 USD als weiter Anlaufziele in Frage. Die Experten würden heute nicht erwarten, dass es zu nachhaltigen Notierungen über der 1,0812 USD komme.



Könne sich der EUR sich nicht über der 1,0770 USD halten, so könnten sich Rücksetzer einstellen, die zunächst bis 1,0760/57 und dann bis 1,0751/49 USD gehen könnten. Komme es hier zu keinen Stabilisierungen, so wäre mit weiteren Abgaben zu rechnen, die bis 1,0742/39 bzw. 1,0730/27 und dann bis 1,0718/15 USD gehen könnten. Werde die 1,0715 USD unterschritten, so wären die nächsten Anlaufmarken bei 1,0709/07 und dann bei 1,0701/1,0697 USD zu suchen.



Widerstände und Unterstützungen:



Das Währungspaar EUR/USD (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275) habe seine Widerstände heute bei 1,0819/27 als auch bei 1,0848/69. Weitere Widerstände würden sich bei 1,0904/36 als auch bei 1,0973 befinden.



Unterstützungen würden aktuell heute bei 1,0703 als auch bei 1,0666/34 verlaufen. Weitere Unterstützungen wüden sich bei 1,0580/10 als auch bei 1,0498/47/30 finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/abwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



1,0812 (1,0828) bis 1,0750 (1,0726) sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (06.02.2017/ac/a/m)





Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der EUR notierte am Freitag morgen bei 1,0770/1,0755 USD, so die Experten von "day-trading-live.de".Der EUR habe sich bis zum frühen Nachmittag zunächst sukzessive abwärts bewegt. Im Rahmen der Bekanntgabe der US-Arbeitsmarktdaten sei es dann zuerst zur Formatierung des TT gekommen. Von hier aus sei es dann in dynamischen Impulsen aufwärts knapp an die 1,0800 USD gegangen. Diese Marke habe der EUR am Freitag nicht überwinden können. Bis zum Handelsschluss seien die Notierungen etwas abgebröckelt.Die Experten hätten in ihrem Setup auf de Oberseite erwartet, dass der EUR mit dem Überwinden der 1,0791 USD bis in den Bereich der 1,0796/99 USD laufen könnte. Diese Bewegung habe sich am Nachmittag eingestellt, das Anlaufziel sei exakt erreicht worden. Wie erwartet hätten sich keine nachhaltigen Notierungen über der 1,0790 USD eingestellt. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 1,0717 USD nicht ganz an die nächste Anlaufmarke der Experten bei 1,0709/06 USD gegangen. Hier habe 1 Pip gefehlt. Damit habe das Setup am Freitag sehr gut gegriffen.TH: 1,0798 (Vortag: 1,0829)/ TT: 1,0710 (Vortag: 1,0755)/ Range: 88 Pips (Vortag: 74 Pips)Im Frühhandel notiere der EUR bei 1,0790/1,0770. Er notiere damit auf dem Niveau der Frühbörse am Freitag Morgen.