Zürich (www.aktiencheck.de) - Das Währungspaar EUR/USD (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275) befindet sich übergeordnet in einem klaren Abwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.



Allerdings habe EUR/USD vom Verlaufstief bei USD 1,166 eine Aufwärtskorrektur durchführen und den 10er-EMA erobern können. Üblicherweise würden Aufwärtskorrekturen im EUR/USD im Bereich des 10er-EMA auslaufen. Allerdings halte sich das Cross nun seit mehreren Handelstagen über dem 10er-EMA und zeige damit kurzfristig Stärke. Solange das Währungspaar über dem 10er-EMA notiere, sei kurzfristig mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. Erst mit einem Kursrutsch unter den 10er-EMA würde sich die Lage kurzfristig wieder eintrüben. Auf der Oberseite blockiere bei einer weiteren Ausdehnung der Aufwärtskorrektur der 50er-EMA bei aktuell USD 1,182. Erst wenn EUR/USD hier ein nachhaltiger Durchbruch nach oben gelinge, würde sich die Lage auch langfristig wieder deutlich aufhellen.



Der Abwärtstrend sei im EUR/USD weiterhin klar intakt. Der Anstieg über den 10er-EMA sei aber ein erstes Stärkesignal. Stehe EUR/USD vor einem Richtungswechsel? Die Long-Szenarien: EUR/USD könne sich weiter über dem 10er-EMA halten, der für den kurzfristigen Kursverlauf von hoher Bedeutung sei. Über dem 10er-EMA sei eher mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. Die nächste Anlaufmarke wäre dabei wie bereits zuvor der 50er-EMA im Tageschart. Hier seien Aufwärtsbewegungen im EUR/USD in der Extension oft ausgelaufen. Komme es dann zu einem weiteren Kursanstieg über den 50er-EMA, würde sich die Lage für EUR/USD langfristig aufhellen und ein weiterer Hochlauf zum 200er-EMA wahrscheinlich werden. Die Short-Szenarien: EUR/USD pendle weiterhin um den 10er-EMA, sacke dann aber wieder nach unten ab und generiere damit ein Schwächesignal. In diesem Fall wäre mit einem erneuten Rücklauf zum Verlaufstief bei USD 1.166 zu rechnen, welches dem Abwärtstrend folgend unterschritten werden könnte. Die nächste Anlaufmarke wäre dann der 200er-EMA im Wochenchart bei USD 1.162. (27.08.2021/ac/a/m)

