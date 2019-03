Paris (www.aktiencheck.de) - Der Euro strotzt derzeit im Vergleich zu vielen anderen Währungen nicht gerade vor Stärke, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Warum auch? Kaum ein Wirtschaftsinstitut habe in jüngster Vergangenheit die Wachstumsprognose für die Eurozone nicht nach unten korrigiert. Erschwerend komme hinzu, dass die nicht enden wollenden Brexit-Diskussionen wie ein Damoklesschwert über dem alten Kontinent schweben werden und darüber hinaus die EZB die Zinswende nach hinten verschoben habe. Wann die europäischen Währungshüter den mittlerweile seit rund drei Jahren auf null Prozent verharrenden Leitzins anheben werden, sei offen. Dass noch 2019 an der Zinsschraube gedreht werde, erscheine inzwischen aber recht unwahrscheinlich.



Einen restriktiveren Kurs fahre hingegen die norwegische Notenbank, habe sie jüngst doch das zweite Mal seit September 2018 den Leitzins angehoben - und zwar um 25 Basispunkte auf aktuell 1,00 Prozent. Dieser Schritt sei angekündigt worden und somit keine allzu große Überraschung. Dass die Norges Bank innerhalb der nächsten sechs Monate eine weitere Zinserhöhung in Aussicht gestellt habe, sei hingegen nicht erwartet worden. Die Zinsdifferenz zwischen Norwegen und der Eurozone dürfte also künftig ein höheres Niveau aufweisen als noch vor wenigen Wochen vermutet. Sollte nun auch noch der stark mit der Krone korrelierende Ölpreis weiter zulegen, stehe einer Aufwertung der Krone zum Euro kaum mehr etwas im Wege. (29.03.2019/ac/a/m)

