Paris (www.aktiencheck.de) - Norwegens Wirtschaft nimmt zunehmend mehr Fahrt auf, so die Analysten der BNP Paribas stellen in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Nach einem Plus des Bruttoinlandsprodukts (BIP) 2016 in Höhe von 1,1 Prozent dürfte die Wirtschaft 2017 laut dem Internationalen Währungsfonds um 1,4 Prozent zulegt haben, während für das laufende Jahr ein Zuwachs von 1,6 Prozent prognostiziert werde. Angesichts der guten wirtschaftlichen Entwicklung und der zuletzt leicht gestiegenen Inflation spiele die Norwegische Notenbank nun mit dem Gedanken, den Leitzins früher als ursprünglich geplant anzuheben. Anders als beispielsweise die EZB würden die norwegischen Währungshüter noch im laufenden Jahr eine Anhebung des Schlüsselzinses in Aussicht stellen, der aktuell ein Niveau von 0,5 Prozent aufweise.Kein Wunder, dass sich daher auch die Norwegische Krone ( ISIN EU0009654698 WKN EURNOK ) zuletzt recht wacker geschlagen habe. Nachdem die Krone im Vergleich zum Euro 2017 noch ordentlich Federn gelassen habe, habe sie seit Jahresbeginn um rund 2 Prozent aufgewertet. Beflügelt worden sei die Krone auch vom zuletzt recht stabilen Ölpreis, der seit Jahresbeginn um fast 4 Prozent geklettert sei. Zwar bemühe sich die norwegische Regierung, die Abhängigkeit vom Öl zu reduzieren, beispielsweise mit hohen Investitionen rund um die Digitalisierung. Noch steuere die Ölwirtschaft aber rund 30 Prozent zum BIP bei. Wer also mit dem Gedanken spiele, in die Krone zu investieren, sollte daher auch nach wie vor den Ölpreis im Blick behalten. (12.01.2018/ac/a/m)