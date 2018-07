Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Erwartungen, dass die Bank of Japan bei ihrer kommenden Sitzung (30./31. Juli) möglicherweise ihre angestrebte Rendite für zehnjährige Staatsanleihen (derzeit 0 Prozent) anheben könnte, sind Beobachtern zufolge deutlich gestiegen, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Dies zeige sich auch am Yen, der sich seit einer Woche immer stärker präsentiere. Daran habe auch der gestern enttäuschend ausgefallene Konsumentenpreisindex (+0,4 Prozent ggü. Vj.) in der Version der BoJ nichts geändert. Damit bewege sich der Euro am unteren Ende seines kurzfristigen Aufwärtstrends zwischen 129,80 und 132,90 EUR/JPY und laufe unterhalb von 129,00 sogar Gefahr, in einen Abwärtstrend zu gleiten. (25.07.2018/ac/a/m)