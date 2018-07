Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach dem gestern von der Bank of Japan veröffentlichten, durchwachsen ausgefallenen Tankan-Bericht, gab es im weiteren Verlauf noch den Einkaufsmanagerindex des Verarbeitenden Gewerbes zu begutachten, der aber nur unwesentlich nach unten korrigiert wurde und den Erwartungen der Ökonomen entsprach, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Negativ hätten indes die Verkäufe von Kraftfahrzeugen im japanischen Inland zu Buche geschlagen, die im Juni laut Angaben der Vereinigung der Automobilproduzenten gegenüber dem Vorjahr um fast 8 Prozent (Vormonat -0,6 Prozent) gefallen seien. Während der Yen zum Dollar nachgegeben habe, habe er temporär (wegen des Asylstreits) indes gegenüber dem Euro gewonnen. Dieser bewegt sich aber nach wie vor innerhalb seiner Konsolidierungszone zwischen 126,60 und 130,40 EUR/JPY . (03.07.2018/ac/a/m)