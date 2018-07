Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im Gegensatz zur Bank of Japan hat die japanische Regierung offenbar eine klare Vorstellung, wann das Inflationsziel von 2 Prozent erreicht wird, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Allerdings sei die zeitliche Zielzone (die BoJ habe ein derartiges Ziel erst kürzlich fallen gelassen) von der zweiten Hälfte des Fiskaljahres 2020 um ein weiteres Jahr in die Zukunft verschoben worden. Und das bei einem nominalen Wachstum zwischen 1,5 und 1,9 Prozent. Allerdings sei die gestrige Handelssitzung überwiegend durch die neu aufgeflammte Risikofreude der Akteure und von einer leichten Yen-Schwäche gekennzeichnet gewesen. Der EUR/JPY (ISIN: EU0009652627, WKN: 965262) bewege sich jedenfalls im oberen Bereich seiner Konsolidierung zwischen 126,60 und 130,40 (darüber breiter bis 131,40). (10.07.2018/ac/a/m)