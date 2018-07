Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Blickt man auf die vergangene Handelswoche zurück - der Euro (ISIN: EU0009652627, WKN: 965262) markierte sein Wochenhoch am vergangenen Freitag und schloss nahe dieses Punktes -, drängt sich der Verdacht auf, eine größere Zahl von Marktteilnehmer habe sich von ihren Yen-Engagements verabschiedet, so die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Dafür würden einerseits Dynamik und Umfang der jüngsten Bewegung, andererseits das Erreichen des höchsten Kursniveaus seit Anfang Mai sprechen. Positionsglattstellungen kurzfristig operierender Händler vor dem langen Wochenende dürften ihr Übriges beigetragen haben. Am Freitag sei die jüngste Konsolidierung verlassen worden und durch einen kurzfristigen Aufwärtstrend (129,50 bis 133,00) abgelöst. (16.07.2018/ac/a/m)