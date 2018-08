Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die japanischen Finanzmärkte haben sich am Freitag vergleichsweise ruhig ins Wochenende verabschiedet, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Am Aktienmarkt sei der drittschwächste Tagesumsatz des laufenden Jahres registriert worden. Eine interessante Meldung, die Japans Bestände an US-Staatsanleihen betreffe, sei in der allgemeinen Untätigkeit fast untergegangen: Sie hätten im Juni nur noch 1.030 Milliarden US-Dollar betragen. Damit habe sich der Bestand um den stärksten Monatswert seit fast zwei Jahren reduziert bzw. sei auf das tiefste Niveau seit Oktober 2011 gesunken.Weder USD- noch EUR/JPY -Händler hätten aus den Zahlen konkreten Handlungsbedarf abgeleitet. Immerhin habe sich der Euro zum ersten Mal in diesem Monat ein wenig gegen den Yen durchsetzen können. Der Abwärtstrend, der nach wie vor das kurzfristige Geschehen dominiere und zwischen 127,10 und 123,50 verlaufe, habe aber noch nicht neutralisiert werden können. (20.08.2018/ac/a/m)