Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der neue britische Brexit-Minister Dominic Raab hatte am vergangenen Donnerstag keinen leichten Einstand, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Am Freitagnachmittag habe EU-Chefunterhändler Michel Barnier zwar Teile des britischen "White Paper" begrüßt, habe aber alles in allem noch ziemlich zurückhaltend gewirkt. Er habe lediglich zu klären versucht, ob die vorgelegten Vorschläge "im Interesse der EU" lägen bzw. mit den Grundsätzen Europas "vereinbar" seien. Der irische Außenminister Simon Coveney habe sich hingegen deutlich skeptischer gezeigt und kurzerhand wissen lassen: Er rechne nicht mit der vollen Zustimmung der EU. Es scheine, als hätte Dominic Raab ein äußerst schweres Erbe übernommen. Kurz vor Erreichen der oberen Begrenzung seines kurzfristigen Aufwärtstrends, der zwischen 0,8805 und 0,8970 EUR/GBP verlaufe, habe sich der Euro am Freitag eine kleine Pause gegönnt. In diesem Zusammenhang könnte die Unterstützung bei 0,8885 als kurzfristiger Rastplatz dienen. (23.07.2018/ac/a/m)