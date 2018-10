Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Geht man eine Woche zurück, kann man feststellen, dass sich das Britische Pfund anfangs gegenüber dem Euro nicht viel schwächer als am gestrigen Handelstag präsentierte, so die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Und die nordirische Democratic Unionist Party (DUP) gehe offensichtlich bereits jetzt schon davon aus, dass ein Brexit ohne Abkommen wahrscheinlich unvermeidbar sein werde. Ganz zu schweigen von den innerparteilichen Querelen, mit denen sich die britische Premierministerin herumzuschlagen habe. Denn einem BBC-Tweet zufolge würden zu allem Überfluss auch noch einige britische Abgeordnete versuchen, Theresa May unter Zuhilfenahme ernster Warnungen dazu zu bewegen, ihren Chequers-Entwurf in Sachen Brexit komplett fallen zu lassen. Fast scheine es - egal, wofür sich Theresa May entscheiden werde -, als könne sie es ohnehin niemandem recht machen.Umso überraschender sei Mays Auftritt gestern Nachmittag im britischen Unterhaus gewesen, als sie sich ausgesprochen optimistisch hinsichtlich der bisher erreichten Ergebnisse bei den Verhandlungen mit der EU (große Fortschritte, nur wenige ungelöste Punkte) gezeigt habe. Unterdessen habe der Euro zwar seinen kurzfristigen Abwärtstrend von 0,8835/40 bis nunmehr 0,8685 so gut wie komplett von unten nach oben durchquert, aber die Händler scheinen derzeit noch nicht den richtigen Mut gefunden zu haben, die Gemeinschaftswährung wieder in neutrales Territorium zu hieven. (16.10.2018/ac/a/m)