Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Theresa May hat am Freitag ihr Kabinett auf den Landsitz nach Chequers eingeladen, um ihre Minister von ihrem jüngsten Entwurf zur künftigen Beziehung zwischen Großbritannien und der EU zu überzeugen, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Dies sei ihr, trotz schwieriger Ausgangslage, zunächst gelungen. Die britische Regierung strebe demnach unter anderem nach dem Brexit eine Freihandelszone mit der EU an, wonach Großbritannien auch nach dem Austritt eng an den EU-Binnenmarkt gebunden bleiben wolle. Um eigene Abkommen mit Drittstaaten wie den USA und China schließen zu können, möchte Großbritannien allerdings weiterhin aus der europäischen Zollunion austreten. Allerdings dürfte der neue Plan Großbritanniens in der EU auf Skepsis stoßen. Allerdings: Heute früh in Fernost habe sich herausgestellt, dass wohl doch nicht das ganze Kabinett hinter Theresa May gestanden habe: Brexit-Minister David Davis und zwei weitere Mitarbeiter des Ministeriums seien zurückgetreten. Sterling sei somit unter Druck geraten, und der Euro (ISIN: EU0009653088, WKN: 965308) bewege sich gegenüber Freitag erholt in seinem schwachen kurzfristigen Aufwärtstrend zwischen 0,8770 und 0,8950. (09.07.2018/ac/a/m)