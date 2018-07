Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Obgleich der Einkaufsmanagerindex des Verarbeitenden Gewerbes (CIPS & Markit) auf der positiven Seite die mittlere Schätzung der Ökonomen übertraf, konnte Sterling gegenüber dem Euro keinen Boden wettmachen und handelte gestern in Relation zum Dollar sogar in der Nähe seines niedrigsten Kurses seit sechs Monaten, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Offensichtlich werfe das am Freitag stattfindende Treffen des Kabinetts in Sachen Brexit bereits seine Schatten voraus und lasse die Marktteilnehmer vorsichtig agieren. Außerdem sei die implizite Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung im August binnen Wochenfrist um 5 Prozentpunkte auf nunmehr 60 Prozent (vgl. Reuters) gesunken. Am Ende habe der Euro sogar minimal zulegen können, könne aber in seinem schwachen kurzfristigen Aufwärtstrend zwischen 0,8735 und 0,8940 EUR/GBP immer noch keine richtige Dynamik entfalten. (03.07.2018/ac/a/m)