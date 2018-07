Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im Fokus: Der Euro konnte gegenüber dem Britischen Pfund zuletzt nur marginal zulegen und bleibt in der Nähe von 0,88 EUR/GBP , so die Analysten der DekaBank.Charttechnik: EUR/GBP kämpfe zum Wochenschluss am Widerstand bei 0,8850, der bereits einmal durchbrochen worden sei, allerdings nicht nachhaltig. Somit würden die markanten Eckpunkte (0,9050 und 0,8610) bestehen bleiben. Der Kurs bewege sich immer noch am unteren Ende dieser Range, jedoch beginne sich ein positiveres EUR-Bild abzuzeichnen. Nächste Levels seien 0,8745 bzw. 0,8965.Perspektiven: Das britische Brexit-Referendum habe das Pfund bereits seit Ende 2015 stark abwerten lassen. Nun, im Brexit-Prozess, würden hohe Schwankungen und ein Abwertungsrisiko ständige Begleiter bleiben. Aufgrund großer politischer und wirtschaftlicher Unsicherheit über die zukünftigen britischen Handelsbeziehungen zur EU dürfte das Pfund deutlich schwächer notieren als vor dem Brexit-Referendum (damals unter 0,80 EUR/GBP) und in den kommenden zwei Jahren zwischen einem EUR/GBP-Kurs von 0,85 und 0,95 schwanken - je nach Verlauf der Austrittsverhandlungen. Weitere Zinsanhebungen der Bank of England würden stark datenabhängig bleiben. (Ausgabe 07/2018) (16.07.2018/ac/a/m)