Hannover (www.aktiencheck.de) - Nachdem es zunächst danach ausgesehen hatte, dass eine Verständigung auf einen Austrittsvertrag zwischen Großbritannien und der EU bis Sonntagabend gelingen könnte, ist offenbar auf den letzten Metern ein Kompromiss an der strittigen und brisanten Frage der Grenzziehung zwischen der Republik Irland und dem britischen Nordirland gescheitert, so die Analysten der NORD LB.



Die damit gestiegene Wahrscheinlichkeit eines "No Deal"-Brexit laste auf dem britischen Pfund. Die Analysten der NORD LB würden die Inselwährung gegenüber dem Euro vorerst nahe der Marke von 0,90 GBP sehen. (18.10.2018/ac/a/m)





