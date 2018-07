Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Erneut konnte man gestern für Großbritannien ein besser als erwartetes Fundamentaldatum registrieren, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".So sei der Einkaufsmanagerindex des Baugewerbes im Juni nicht nur stärker als erwartet ausgefallen, sondern auch den dritten Monat in Folge nach dem wetterbedingt schwachen März nicht mehr gesunken. Wichtiger noch: Bei den Neuaufträgen sei der stärkste Anstieg seit Mai 2017 verbucht worden. Ob das Mitglied des Geldpolitischen Ausschusses der Bank of England, Michael Saunders, deswegen öffentlich gemutmaßt habe, die Bank könne eventuell die Zinsen schneller als vom Markt erwartet anheben? Man hätte es zumindest als Wasser auf die Mühlen derjenigen interpretieren können, die im August einen Zinsanstieg erwarten würden. Wenn es sich bei Michael Saunders nicht ohnehin um einen Zinsfalken handeln würde. Zumindest sei Sterling gestern stabil geblieben und habe verhindert, dass der Euro in seinem schwachen kurzfristigen Aufwärtstrend zwischen 0,8750 und 0,8945 EUR/GBP Momentum habe entwickeln können. (04.07.2018/ac/a/m)