Linz (www.aktiencheck.de) - Die Aufgabe der EUR/CZK (Tschechische Krone) ( ISIN EU0006169831 WKN 965642 )-Kursuntergrenze von 27,00 im letzten Jahr mit der darauffolgenden Kursaufwertung hat die florierende tschechische Wirtschaft nicht nachhaltig gebremst, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die mit Bedacht vorgenommenen Leitzinsanhebungen auf 0,75% seit September 2017 hätten die Verbraucherpreise von 2,8% auf 1,6% sinken lassen. Die tschechische Notenbank sei derzeit in der komfortablen Lage, sich mit der nächsten Zinsanhebung Zeit lassen zu können. Das lasse auch EUR/CZK weiter leicht steigen. EUR/CZK könnte bald den Widerstand bei 25,40 testen. Die Unterstützung liege bei 25,29. (09.04.2018/ac/a/m)