Wien (www.aktiencheck.de) - Wie erwartet hat die CNB eine Zinsanhebung vorgenommen und eine neue Prognose zur erwarteten Entwicklung der Tschechischen Krone (CZK) angefertigt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG in einer aktuellen Analyse zum EUR/CZK (ISIN: EU0006169831, WKN: 616983)-Wechselkurs.



Laut der neuen Prognose sollte die Inflation während des restlichen Jahres oberhalb des Ziels von 2% p.a. bleiben. Gouverneur J. Rusnok habe angegeben, dass eine zweite Zinsanhebung im laufenden Jahr "sehr wahrscheinlich" sei. Die restliche Straffung der Geldpolitik sei durch eine raschere Stärkung der Krone vorzunehmen (im Vergleich zur Prognose der Raiffeisen Bank International AG oder jener des Marktes). Die neue Prognose zur Krone der CNB sollte nicht als Verpflichtung angesehen werden. Allerdings sei damit zu rechnen, dass der Vorstand der Bank im Falle einer unzureichenden Stärkung der Krone zunächst verbal zugunsten einer rascheren Straffung der monetären Bedingungen intervenieren müsse und die CNB im Falle eines Scheiterns auf eine zusätzliche Zinsanhebung zurückgreifen werde. Es stelle sich die Frage, ob die beiden Zinsanhebungen mitsamt einer Stärkung der Krone ausreichend für die CNB seien, um die Inflation bis Jahresende an ihr Ziel zu bringen. Aus Sicht der Analysten der Raiffeisen Bank International AG werde eine weitere Kumulierung des Inflationsdrucks die CNB zu drei Zinsanhebungen im laufenden Jahr drängen. (06.02.2018/ac/a/m)





