Linz (www.aktiencheck.de) - Die Schweizer Notenbank SNB kann sich zurücklehnen und abwarten, bis die Europäische Notenbank EZB an der Zinsschraube dreht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Ob sie das wolle, sei eine andere Frage, denn eigenmächtig die Zinsen vorher zu erhöhen könne sie nicht. Dann würde der CHF wieder unter Aufwertungsdruck kommen. Aktuell sei die Lage leicht entspannt. Im Schlepptau des steigenden EUR/USD-Kurses habe auch der EUR/CHF-Kurs diese Woche Werte bis 1,1715 erreichen können. Dadurch habe sich eine große Schweizer Bank zu einer Prognose Richtung 1,20 verleiten lassen. Der Haken an der Geschichte liege in den USA und an deren Präsidenten Trump. Mit seinen Eskapaden gelinge es immer wieder den CHF als Fluchtwährung zu titulieren. Somit sollten Kurse Richtung 1,15 weiter möglich sein. (18.07.2018/ac/a/m)