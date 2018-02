Wien (www.aktiencheck.de) - Erreichte EUR/CHF (ISIN: EU0009654078, WKN: 965407) Mitte Januar bei 1,18 den höchsten Wert seit nahezu drei Jahren, hat sich in den letzten Wochen eine deutliche Gegenbewegung auf ca. 1,15 vollzogen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).



Die Schweizerischen Währungshüter dürften sich laut Daten der Sichteinlagen nicht gegen diesen Auftrieb gestemmt haben. Die Sichteinlagen der Banken (gesamt) bei der Schweizerische Nationalbank (SNB) seien in den letzten Wochen trotz CHF-Aufwertung um CHF 575 Mrd. gependelt, während jene der inländischen Banken seit Mitte Januar um ca. CHF 10 Mrd. verringert worden seien. Steigende Sichteinlagen würden als Indiz dafür gelten, dass die SNB am Devisenmarkt eingreife, um den Franken gegenüber dem Euro zu schwächen: Die Zentralbank kaufe Euro und schreibe den Banken den entsprechenden Frankenbetrag auf deren SNB-Konten gut.



Mit den neuen EUR/USD-Prognosen im Hintergrund denken die Analysten der RBI nicht, dass der CHF-Abwertungstrend nunmehr gebrochen sei. EUR/CHF liege jetzt nahezu gleichauf mit ihrem ursprünglichen Prognosewert für März 2018. Die Analysten würden aber die EUR/CHF-Prognosen für den Rest des Jahres um 2 bis 3 Rappen nach oben ziehen. In Zahlen gefasst bedeute dies eine Überschreitung der 1,20er Marke um den Jahreswechsel 2018/19. (Ausgabe 04/2018) (20.02.2018/ac/a/m)







Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.