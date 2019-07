Ausblick: Die ausgebildeten Muster seien weiter bullish einzustufen. Daher sollte der Index zeitnah ein neues Jahreshoch über 3.520 Punkte ausbilden können. Sogar ein Durchmarsch bis 3.600 Punkte wäre möglich.



Die Long-Szenarien: Solange der Index nicht unter 3.450 Punkte zurückfalle, hätten die Käufer die besseren Karten. Das nächste Kursziel liege an der dominanten Abwärtstrendlinie aus dem Jahr 2018. Diese Trendbegrenzungslinie verlaufe in dieser Woche bei rund 3.550 Punkten. Ein Tagesschlusskurs über dieser Linie würde ein neues Kursziel bei 3.600 Punkten aktivieren.



Die Short-Szenarien: Ein Tagesschlusskurs unter 3.425 Punkte würde den Bullen nicht gefallen, denn in diesem Fall könnten die Verkäufer die Oberhand gewinnen, sodass ein Rückgang bis ca. 3.350 Punkte möglich erscheine. Auf dieser massiven Unterstützungszone dürfte der Index dann allerdings wieder nach oben drehen. (03.07.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Ende April markierte der europäische Leitindex EURO STOXX 50 bei 3.514 Punkten ein frisches Jahreshoch, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Anschließend sei es in zwei Abwärtsschüben auf ein Tief bei 3.248 Punkten gegangen. Dieses Tief, welches direkt an der markanten Unterstützung gelegen habe, sei der Startpunkt für die aktuell laufende Aufwärtsbewegung gewesen. In dieser Woche sei nun sogar das bisherige Verlaufshoch mit Kursen um 3.519 Punkte leicht überschritten worden. Gestern hätten die Bullen weiter Stärke gezeigt. Der Index habe knapp über der 3.500 Punkte-Marke geschlossen. Eine markante Widerstandslinie verlaufe bei rund 3.550 Punkten.