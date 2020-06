Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Doppelte Glättungslinien bremsen den EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) nur temporär aus, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So lasse sich ihre grundsätzliche Einschätzung der europäischen Standardwerte aktuell auf den Punkt bringen. Doch der Reihe nach: Die Negierung der Topformation der letzten Jahre sowie bemerkenswerte Indikatorsignale - zum Teil auf historisch niedrigen Niveaus - hätten ihre Wirkung nicht verfehlt. Inzwischen habe das Aktienbarometer seit dem Märztief bei 2.303 Punkten mehr als 1.000 Punkte gutmachen können. Bei gut 3.300 Zählern würden die europäischen "blue chips" nun aber auf ein hartnäckiges Barrierenbündel stoßen. Neben verschiedenen horizontalen Marken könnten hier vor allem die Glättungslinien der letzten 38 bzw. 200 Wochen (akt. bei 3.373/84 Punkten) die jüngste Erholung ausbremsen. Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt würden allerdings lediglich ein temporäres Kräftesammeln erwarten. In Anschluss an eine Atempause dürfte der EURO STOXX 50 wieder nach Norden durchstarten. Als Kurstreiber sollte sich dabei neben den o. g. Indikatorsignalen eine "Tasse-Henkel-Formation" auf Tagesbasis erweisen. Das Anschlusspotenzial dieses Umkehrmusters lasse sich auf rund 700 Punkte taxieren, so dass perspektivisch die o. g. Durchschnitte überwunden und die Kurslücke von Anfang März bei 3.762/77 Punkten ins Visier genommen werden dürfte. (08.06.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Euro Stoxx 50



mehr >