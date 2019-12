Ausblick: An dem dritten Freitag des dritten Monats eines Quartals würden an der Eurex Terminkontrakte auf Futures und Optionen verfallen. Dieser Event werde sehr oft mit einem volatilen Handelsverlauf begleitet, besonders wenn kurz davor noch ein Stimmungswechsel stattfinde.



Die Long-Szenarien: Oberhalb der 3.700 Punkte-Marke hätten die Bullen weiter alle Trümpfe in der Hand, den Index weiter gen Norden zu treiben. Die nächsten Aufwärtsziele lägen bei 3.800 Punkten und bei 3.900 Punkten. Sollte der Index dieses Kursniveau erreichen, würde das ein neues Mehrjahreshochbedeuten. Das letzte markante Hoch stamme aus dem Jahr 2015 und liege bei 3.836 Punkten.



Die Short-Szenarien: Sollte der Index auf Wochenschlusskursbasis unter der 3.700 Punkte-Marke schließen, würde ein erstes Warnsignal entstehen. Ein Tagesschlusskurs unter 3.600 Punkten würde ein handfestes Verkaufssignal mit Ziel 3.500 Punkten generieren. Die Bullen seien also vorgewarnt. (18.12.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der europäische Leitindex EURO STOXX 50 konnte nach bullischen Mustern in der vergangenen Woche Anfang dieser Woche ein weiteres Jahreshoch bei 3.778 Punkten ausbilden, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Doch gestern sei ein Käuferstreik erfolgt, sodass der Index seine Rally nicht weiter habe fortsetzen können, sondern sogar ein bearishes Down-Gap gefolgt sei. Zudem habe der Index nahe dem Tagestief geschlossen. Im Wochenchart könnte nun eine negative Wochenkerze entstehen. Doch noch seien die Muster nicht vollständig ausgebildet. Allerdings könnte sich die extrem positive Stimmung noch bis Weihnachten deutlich eintrüben, sollten die Käufer in den nächsten Tagen in der Minderheit sein. An diesem Freitag finde nun erneut der "dreifache Hexensabbat" statt.