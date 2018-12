Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Kursverluste an den Aktienmärkten stammen zu einem Großteil aus der sehr schwachen Wertentwicklung des 4. Quartals, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



In der abgelaufenen Woche hätten die europäischen Standardwerte das Abgleiten unter die beiden vorangegangenen Verlaufstiefs bei 3.101/3.091 Punkten hinnehmen müssen. Im Zusammenspiel mit der Parallelen (akt. bei 3.087 Punkten) zum Baissetrend seit Januar habe sich auf diesem Niveau eine markante Kreuzunterstützung ergeben. Aufgrund des Bruchs dieser Bastion stehe nun ein erneutes prozyklisches Verkaufssignal zu Buche. Begleitet werde diese negative Weichenstellung von synchronen Ausstiegssignalen seitens der Trendfolger MACD und Aroon sowie einem "bearish engulfing" auf Wochenbasis. Erschwerend komme hinzu, dass die Kursentwicklung der letzten Wochen als absteigendes Dreieck interpretiert werden müsse, welches ein rechnerisches Abschlagspotenzial von knapp 200 Punkten bereithalte. Bei Erreichen des kalkulatorischen Kursziels von 2.900 Punkten wäre zudem das Rückschlagpotenzial der großen Schulter-Kopf-Schulter-Formation ausgeschöpft. Um den größten Druck vom EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) zu nehmen, sei dagegen eine Rückeroberung des alten Kreuzwiderstands bei 3.100 Punkten nötig. Ein wirklicher Befreiungsschlag ergebe sich aus charttechnischer Sicht allerdings erst bei einem Spurt über die Marke von 3.300 Punkten. (10.12.2018/ac/a/m)